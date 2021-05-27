ДУМКИ З ПРИВОДУ: ТИ ЄВРО БАЧИВ? А «ЄВРОБАЧЕННЯ»?

Знаєте, «Євробачення» дивитися стає все більш нудно. І так зрозуміло, що наші представники будуть серед кращих. Україна – єдина країна (!) за всю історію пісенного конкурсу, яка завжди була у фіналі. Звісно, мова про період з 2003 року, коли Україна стартувала у цьому пісенному конкурсі.

І двадцяти років немає історії наших виступів, а вже були дві перемоги – Руслани та Джамали. А ще в нас два других місця – Вірки Сердючки та Ані Лорак, третє місце Злати Огнєвіч, і ось свіженьке п’яте.

І пісня, з якою гурт «GO_A» здобув цей непоганий результат, родом з Кіровоградщини!

Є в нас такий етнопроект «Баба Єлька». Небайдужі дівчата та хлопці їздять селами та збирають старовинні співи, вишиті сорочки, рецепти автентичних страв, усілякі предмети побуту тощо. Так от, у селі Розумівка Олександрівського району місцева жителька Настя Павлівна Зеленько (1938 року народження) заспівала веснянку під назвою «Конопелечки». Починається та пісня зі слів «А у нашого шума…». Пісня попала в ротацію на Радіо «Культура», потім на неї зняла кліп співачка YELKA.

Готуючись до «Євробачення», «GO_A» запропонували на вибір журі три пісні, серед них і «Конопельки», але вже під назвою «Шум». Справа у тому, що на «Євробаченні» не можна виконувати чисто фольклорні, народні пісні. Тому солістка гурту Катерина Павленко обробила пісню по-своєму, трохи змінила текст. І заспівала на всю Європу!

Вперше наша країна презентувалась українською мовою, а не англійською, як зазвичай. І це також перемога. (хоча, справедливості ради, зазначимо, що у 2005 гурт «Гринджоли» приспів пісні «Разом нас багато!» виконував українською).

«Шум» українською означає не якісь невизначені різноманітні звуки. А, наприклад, піну на бульйоні. Але пісня не про бульйон. Ще «шум» – це історична назва українського хороводу. І лісу. А також іноді деінде означає якусь дивну міфічну істоту, яка по лісах танцює та співає. І в шума ще є й шумиха!

От не було б «Євробачення», то ми би про це і не знали.

Після цієї багато у чому перемоги, хоч і без першого місця, навіть уявити важко, хто, як і з якою піснею може представити Україну на наступному конкурсі в Італії. Зрозуміло, що після такого феєричного виступу якусь співульку з пісенькою про «love», «life» та таке інше ніхто не зрозуміє. Так само, якщо там навіть заспіває хтось типу «ВВ», «Друга ріка» і «Океан Ельзи». Надто вони по-європейські співають, як і інші європейці. Треба вигадати щось таке незвичне, аби знову «порвати» стару Європу!

Я думаю, хтось обов’язково серед нашого талановитого народу знайдеться. І продюсер «Євробачення» від України Руслан Квінта вміє знаходити унікальних людей. Коли він обрав «GO_A», більшість представників українського шоу-бізнесу крутили пальцем біля скроні – що він робить? Це ж капець! Це провал! А ні. Це був успіх.

Геннадій РИБЧЕНКОВ