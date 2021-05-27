КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 27 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 33 мешканці захворіли, 330 одужали, 4 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 27 травня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 355 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні –10. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 252 ІФА-тестування та 468 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

13 у м. Кропивницькому;

3 у м. Олександрія;

1 у м. Знам’янка;

1 у Бобринецькому районі;

2 у Вільшанському районі;

6 у Добровеличківському районі;

1 у Маловисківському районі;

4 у Новоукраїнському районі;

1 в Олександрівському районі;

1 в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу: 256 жителів обласного центру, 9 з м. Олександрія, по 2 з м. Знам’янка, Новоархангельського, Онуфріївського та Устинівського районів, 14 з Гайворонського району, 1 з Голованівського району та стільки ж з Олександрівського й Світловодського районів, 10 з Добровеличківського району, 4 з Долинського району та стільки ж з Компаніївського району, а також по 3 з Кропивницького та Новоукраїнського районів, 8 з Маловисківського району та стільки ж з Новомиргородського району

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальних випадки від COVID-19. Йдеться про 59-річного чоловіка та 52-річну жінку з обласного центру, 72-річну жительку з Новоархангельського району та 69-річного чоловіка з Компаніївського району.