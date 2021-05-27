Кіровоградщина додатково отримала 4160 доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко сьогодні, 27 травня.

«Загалом в Україну вже прибули 500 тисяч доз цієї вакцини. Для повної імунізації необхідно ввести дві дози з інтервалом у 28 днів. Препарат CoronaVac зберігається при температурі від 2 до 8 градусів вище нуля за Цельсієм та не має особливих умов холодового ланцюга», – розповів директор департаменту.

Нагадаємо, ревакцинація препаратом CoronaVac/Sinovac BioNTech стартувала 12 травня. Щеплення від коронавірусу препаратом CoronaVac проводять мобільні бригади медиків, центри вакцинації та бригади Збройних сил України та МВС.