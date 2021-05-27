МІСЦЕ ГОЛОВИ ОДА КІРОВОГРАДЩИНИ ОЦІНИЛИ У $3,5 МІЛЬЙОНА (ФОТО)

УСБУ в Кіровоградській області викрила організовану групу, учасники якої пропонували посади держслужбовців, нібито маючи зв’язки у вищих ешелонах влади. Серед іншого вони «пропонували» посаду голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Ділки оцінили її у $3,5 млн.

У ході досудового розслідування встановлено, що організувала оборудку мешканка тимчасово окупованої території Луганщини. Жінка телефоном координувала діяльність спільників.

Співробітники СБ України зафіксували участь у протиправній схемі громадського активіста, керівника низки благодійних та антикорупційних організацій. Він під час обговорення «кадрових питань» з кандидатами представлявся Радником Президента України і стверджував, що погоджує призначення на керівні посади з керівництвом РНБО та Офісом Президента.

Правоохоронці затримали двох учасників групи, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, в одному з київських банків після отримання усієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.