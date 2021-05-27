НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВІДЗНАЧИЛИ КРАЩИХ АГРАРІЇВ ОБЛАСТІ (ФОТО)

Кращих працівників аграрного сектору Кіровоградщини відзначили премією імені Олександра Васильовича Гіталова. Урочиста церемонія нагородження лауреатів щорічної обласної премії традиційно відбулась у с. Комишувате Новоукраїнського району.



Про це повідомила керівниця департаменту агропромислового комплексу ОДА Марія Чорна сьогодні, 27 травня.

За підсумками роботи 2020 року кращих працівників аграрного сектору визначили:

• у номінації “Кращий агроном” – Олександра Боєчка, агронома ПРАТ “Мар’янівське”, Новоукраїнський район;

• у номінації “Кращий керівник агроформування” – Валерія Бендяка, керівника ПОСП “Вікторія”, Голованівський район;

• у номінації “Кращий механізатор” – Віталія Бубнова, механізатора ТОВ “Прогрес”, Олександрійський район.

Зазначимо, 27 травня область відзначає 106-ту річницю з дня народження новатора сільськогосподарського виробництва, майстра високих врожаїв – Олександра Васильовича Гіталова.