НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВІДЗНАЧИЛИ КРАЩИХ АГРАРІЇВ ОБЛАСТІ (ФОТО)

Кращих працівників аграрного сектору Кіровоградщини відзначили премією імені Олександра Васильовича Гіталова. Урочиста церемонія нагородження лауреатів щорічної обласної премії традиційно відбулась у с. Комишувате Новоукраїнського району.
Про це повідомила керівниця департаменту агропромислового комплексу ОДА Марія Чорна сьогодні, 27 травня.
За підсумками роботи 2020 року кращих працівників аграрного сектору визначили:
• у номінації “Кращий агроном” – Олександра Боєчка, агронома ПРАТ “Мар’янівське”, Новоукраїнський район;
• у номінації “Кращий керівник агроформування” – Валерія Бендяка, керівника ПОСП “Вікторія”, Голованівський район;
• у номінації “Кращий механізатор” – Віталія Бубнова, механізатора ТОВ “Прогрес”, Олександрійський район.
Зазначимо, 27 травня область відзначає 106-ту річницю з дня народження новатора сільськогосподарського виробництва, майстра високих врожаїв – Олександра Васильовича Гіталова.