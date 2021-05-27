У КРОПИВНИЦЬКОМУ – ПО-СКАНДИНАВСЬКОМУ

Днями відзначався Всесвітній день скандинавської ходьби. Не залишився осторонь від нового світового тренду й Кропивницький.

Того дня у дендропарку міста зібрались близько сотні людей з Дніпра, Олександрії, Бобринця та Кропивницького, які займаються цим видом фітнесу. Після офіційної частини відбувся оздоровчо-культурний захід «Файна хода» за участі студентів університету третього віку з цих міст.

Скандинавська ходьба – одне з ефективних кардіотренувань, таких як біг чи їзда на велосипеді. Він існує вже понад 90 років, і першими неабияку його користь помітили фінські лижники: їм необхідно було підтримувати себе у формі у безсніжні періоди, і вони перевзули лижі на кросівки, але палиці лишили, аби достатньо навантажувати верхні кінцівки. Чим більше частин тіла включені у роботу, тим продуктивніший процес спалювання калорій. Тому, якщо хтось гадає, що ходьба з палицями – вигадка пенсіонерів, він дуже помиляється. Так тренувались молоді спортсмени і робили це дуже ефективно.

Надати офіційного статусу цьому виду спорту допоміг фінський інструктор Марко Кантанева, який розробив спеціальну конструкцію палиць. Саме він і запатентував назву “Оригінальна скандинавська ходьба”, а також описав максимально ефективну техніку виконання рухів.

Протягом дня наш кореспондент поспілкувався з учасниками заходу.

Світлана Ракітіна, студентка університету третього віку “НАТХНЕННЯ”, 78 років: “Коли крокуєш з палицями скандинавською ходою, працює дев’яносто відсотків м’язів тіла. Як майстер спорту з легкої атлетики міжнародного класу можу засвідчити: немає більш об’ємного і корисного комплексу вправ для тіла. Навіть коли хоч трохи походиш, відчуваєш, як воно гуде і пульсує. Тобто така хода дає і оздоровлення і позитивні емоції”.

Лілія Мігель, студентка університету третього віку “НАТХНЕННЯ”: Я спробувала – мені сподобалося. Це сприяє здоровому способу життя”.

Валентина Коновальчук: “Ми приїхали з Бобринця. Я представляю університет срібного віку і громадську організацію “Центр територіального успіху”. Якось у Кропивницькому я познайомилася з Фаїною Іллівною Поздняковою. Потім вона приїздила у Бобринець і ділилася своїм досвідом. В нашому університеті факультатив скандинавської ходьби є одним з пріоритетних. Наші студенти з великим задоволенням його відвідують, удосконалюються, розширюють географію зв’язків. У нас є багато друзів у Києві, наразі вже познайомилися з дніпровчанами та кропивничанами. Таким чином ми пропагуємо здоровий спосіб життя у нашому регіоні”.

Ігор Єфіменко, засновник першої в Україні школи скандинавської ходьби, президент української Федерації скандинавської ходьби:”Днем народження скандинавської ходи в Україні вважається 10 червня 2010 року. Того дня у Дніпрі ми провели перший майстер-клас. Тоді на Фестивальному причалі було лише семеро осіб, нині їх тисячі. Тоді ж на базі нашої школи ми відкрили навчальний центр, який готує професійних інструкторів з скандинавської ходи. На сьогодні ми випустили 635 інструкторів, які працюють у 150 містах України.

Минулого року ми увійшли до Європейської федерації скандинавської ходи. Наша федерація розвивається за кількома напрямками: спорт, оздоровлення та реабілітація. Якщо хтось має потребу відновитися після певних захворювань чи травм, то саме скандинавська ходьба доступний вид реабілітації. Спортивний напрямок передбачає формування збірної України і виступ її на європейській арені. А поки що днями ми провели на Хортиці перші в Україні офіційні змагання зі скандинавської ходи. У них взяли участь 267 ходоків з дев’яти регіонів. Наймолодшому учаснику було вісім років, найповажнішому – 78.

Сьогодні ми тут для того, щоб поділитися своїм величезним досвідом, адже маємо спільний проєкт з університетом третього віку. Саме для них ми покажемо майстер-клас з цього виду фітнесу. До речі, ми просто шоковані – в хорошому сенсі слова – вашим прекрасним дендропарком, особливо кількістю та розмаїттям тюльпанів. Отже ми з радістю зробимо флеш-моб навколо цієї краси”.

Очільниця управління молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації Ірина Глобенко, звертаючись до присутніх, сказала: “Дуже приємно розділити з вами це захоплення посеред родзинки нашого міста і області – дендропарку. Під час корисних фізичних навантажень ви маєте нагоду отримати ще й задоволення – і естетичне, і психологічне – від цього місця. Бажаю вам отримати заряд позитивної енергії від вправ, від спілкування, від оточення. Дякую вам, що популяризуєте здоровий спосіб життя, адже це енергія, сила, натхнення”.

У своєму виступі заступник директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Олександр Бодриченко зазначив, що радий налагодженню співпраці Дніпра та Кропивницького в реалізації соціальних проєктів. Зокрема він наголосив: “Університет третього віку – це можливість не лише дізнатися щось нове, це постійне спілкування, це друзі та однодумці, це плече підтримки. У Дніпрі більше 13 тисяч людей є студентами «третього віку». Ми маємо колосальний досвід і готові поділитися ним з кропивничанами. Зокрема, сьогодні ми покажемо всій країні, як можна організовувати спільні спортивні заходи”.

У відповідь заступник міського голови Кропивницького Сергій Колодяжний привітав усіх зі святом і від імені кропивничан подякував колегам з Дніпра за передачу досвіду та наголосив на необхідності продовжувати співпрацю.

Голова кропивницького ГО «Університет третього віку «НАТХНЕННЯ» Фаїна Позднякова в свою чергу розповіла, що рік за роком студентів поважного віку в Кропивницькому стає все більше, вони з радістю долучаються до соціальних ініціатив, навчаються та активно відпочивають. Підтримка гостей з Дніпра, які подарували комплект палиць для скандинавської ходьби, для них є дуже важливою.

Партнером заходу стала мережа супермаркетів “Файно Маркет”.

Записав Роман ЛЮБАРСЬКИЙ