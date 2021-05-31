КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 31 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 3 мешканців захворіли, 240 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 31 травня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 125 ПЛР-тестувань.

Три випадки COVID-19 зареєстрували у м. Кропивницькому.

Одужали від коронавірусу: 111 жителів обласного центру, 12 з м. Олександрія, 6 жителів м. Знам’янка та стільки ж з Устинівського району, по 1 з м. Світловодськ, Знам’янського й Світловодського районів, 4 з Гайвронського району та стільки ж з Олександрійського району, 5 з Добровеличківського району, по 3 з Долинського й Петрівського районів, 52 з Кропивницького району, 29 з Новоукраїнського району, а також 2 жителів Онуфріївського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки від COVID-19. Йдеться про 61-річного чоловіка з м. Кропивницький та 82-річного жителя Кропивницького району.