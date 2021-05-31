ПІДОЗРЮВАНИМ У ВИМАГАННІ 3,5 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ЗА ПОСАДУ ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА ОБРАЛИ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД

Ленінський районний суд розглянув та задовольнив клопотання прокуратури визначивши двом фігурантам кримінального провадження, підозрюваним у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України), міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 681 тисяча гривень.

Нагадаємо, двоє громадян за 3,5 млн доларів США неправомірної вигоди обіцяли вплинути на посадових осіб Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України і вирішити питання про призначення потерпілого на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації. При цьому один з них представився радником Президента України. Насправді вони не мали жодного відношення до органів державної влади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ Головного управління Нацполіції України в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління СБУ у Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.