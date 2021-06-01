КАМПАНІЯ З ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ СТАРТУВАЛА НА КІРОВОГРАДЩИНІ

На Кіровоградщині стартувала кампанія з оздоровлення та відпочинку дітей, згідно з комплексною соціальною програмою області.

Про це повідомив директор департаменту соцзахисту населення ОДА Олександр Догаров сьогодні, 1 червня.«На Кіровоградщині незабаром розпочнуть роботу 4 дитячих заклади оздоровлення та відпочинку. Йдеться про дитячі оздоровчі заклади «Бригантина», що в Новоархагнельську, «Дружба» в Олександрійському районі, «Чайка» у Гайвороні та «Дивограй» у с. Бірки Кропивницького району», – зазначив Олександр Догаров.

За його словами, на оздоровчу кампанію виділили 16, 5 мільйонів гривень з бюджетів усіх рівнів. Крім цього, через систему «Prozorro» вже придбали 880 путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги.

«Мова йде про дітей-сиріт, з багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, а також дітей учасників бойових дій та загиблих учасників АТО, дітей з малозабезпечених сімей. Право на оздоровлення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку мають діти від 7 до 18 років. Протягом 1-3 оздоровчих змін по 306 дітей відпочиватимуть у закладі «Бригантина» та «Дружба» на Кіровоградщині. Ще 268 дітей оздоровлюватимуться у закладі «Перлина Чорномор’я» на Одещині», – розповів посадовець.

Директор департаменту додав, що наразі до українського дитячого центру “Молода гвардія” (м. Одеса) на IV тематичну зміну “Територія успіху” для оздоровлення та відпочинку дітей вже направили 26 дітей пільгових категорій. До міжнародного дитячого центру «Артек» у Києві направили 20 дітей пільгових категорій. Серед них – діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних родин, відмінники, а також діти, батьки яких загинули в зоні АТО.

Олександр Догаров також наголосив, що оздоровлення дітей забезпечують з урахуванням усіх карантинних вимог та обмежень.