КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика областы за останню добу:13 мешканців захворіли, 95 одужали, 6 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 246 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 52. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 171 ІФА-тестування та 276 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у м. Кропивницькому;

1 у м. Олександрія;

1 у Благовіщенському районі;

2 у Бобринецькому районі;

1 у Гайворонському районі;

1 у Добровеличківському районі;

1 у Компаніївському районі;

2 у Кропивницькому районі;

1 у Новгородківському районі;

1 у Новомиргородському районі.

Одужали від коронавірусу: 27 жителів обласного центру, 9 з м. Олександрія та стільки ж з Маловисківського й Новомиргородського районів, 8 з м. Світловодськ, по 4 з Благовіщенського, Добровеличківського, Олександрійського та Петрівського районів, 3 жителів Долинського району, по 5 з Новоархангельського та Світловодського районів, а також по 2 з Онуфріївського та Новоукраїнського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 57-річного та 63-річного чоловіків з обласного центру, 52-річного чоловіка з м. Олександрія, 75-річну жінку з Добровеличківського району, 66-річну жительку Долинського району, 70-річного чоловіка з Вільшанського району.