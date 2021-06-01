УБИВСТВО ПЕНСІОНЕРА ТА ЗАМАХ НА ЖИТТЯ ДВОХ ДІВЧАТ: ОБВИНУВАЧЕНОГО ЗАСУДЖЕНО ДО ДОВІЧНОГО УВ’ЯЗНЕННЯ

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури до довічного позбавлення волі засуджено 27-річного чоловіка, який у стані наркотичного сп’яніння вчинив вбивство пенсіонера та замах на вбивство двох жінок (ч. 2 ст. 115 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 п.п. 1, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 4, 7, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

За результатами судового розгляду встановлено, що у Кропивницькорму у червні 2019 року, пізно ввечері, обвинувачений, перебуваючи під дією наркотичних засобів, напав на молоду жінку – душив потерпілу, допоки остання не втратила свідомість та, думаючи що жертва мертва, залишив місце скоєння злочину. Наступного дня чоловік намагався задушити 19-річну дівчину поблизу Новомиколаївського пляжу. Але йому завадили знайомі потерпілої, які почули крики про допомогу. З місця злочину йому вдалося втекти. Під ранок, йдучи вздовж набережної Інгулу, зустрів пенсіонера-рибака й, проявляючи агресію, посилену станом наркотичного сп’яніння та попередніми невдалими спробами вбивства, побив останнього після чого наніс йому не менше 13 ударів колюче-ріжучим предметом. Потерпілий загинув на місці події.

Суд, дослідивши усі обставини та докази по справі, погодився з позицією прокуратури та призначив обвинуваченому найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі. Прокуратура вважає вирок суду законним та справедливим.

Зазначимо, що засуджений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та лише наприкінці 2018 року був умовно-достроково звільнений з місць позбавлення волі.

Вирок суду ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.