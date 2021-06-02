КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 2 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 33 мешканці захворіли, 250 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 2 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 400 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 18. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 398 ІФА-тестувань та 444 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

13 у м. Кропивницькому;

1 у Гайворонському районі;

11 у Добровеличківському районі;

1 у Долинському районі;

6 у Новоукраїнському районі;

1 в Онуфріївському районі.

Одужали від коронавірусу: 139 жителів обласного центру, 12 з м. Олександрія, 2 з м. Знам‘янка та стільки ж з Маловисківського та Олександрійського районів, 10 з Бобринецького району, 3 з Добровеличківського району, по 1 з Долинського й Онуфріївського районів, 50 з Кропивницького району, 4 з Новгородківського району, а також 24 з Новоукраїнського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки від COVID-19. Йдеться про 53-річну жінку з обласного центру та 72-річного чоловіка з Благовіщенського району.