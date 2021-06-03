ВРУЧЕНО ОБЛАСНІ ЖУРНАЛІСТСЬКІ ПРЕМІЇ

За усталеною традицією, напередодні Дня журналіста України, відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу на здобуття обласної журналістської премії.
Цьогоріч переможцями стали:
у номінації «Журналістика» перемогу здобула головний редактор газети «Знам’янські вісті» Надія Коленченко;
у номінації «Телерадіожурналістика» — ведуча суспільно-політичного ток-щоу «Просто-непросто» на телеканалі «Вітер» Дарина Романська;
у номінації «Фотожурналістика» — фотокореспондент газети «Вечірня газета» Олександр Шулешко.