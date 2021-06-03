КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 3 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини за останню добу: 30 мешканців захворіли, 66 одужали, 4 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 3 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 362 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 16. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 422 ІФА-тестувань та 444 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

16 у м. Кропивницькому;

5 у м. Олександрія;

1 у м. Знамянка;

1 у Компаніївському районі;

2 у Маловисківському районі;

3 у Новгородківському районі;

1 у Петрівському районі;

1 у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: по 6 жителів обласного центру та м. Світловодськ, 18 з м. Олександрія, 2 з м. Знам‘янка та стільки ж Добровеличківського та Новомиргородського районів, по 1 з Бобринецького, Вільшанського, Долинського, Компаніївського, Кропивницького та Новоархангельського районів, 8 з Маловисківського району та 7 з Олександрівського районів, 3 жителя Онуфріївського району.За останню добу в області зареєстрували 4 летальні випадки. Померли 79-річна жителька Кропивницького, 59-річний житель Добровеличківського району, 71-річна жителька Вільшанського району та 64-річний житель Маловисківського району.