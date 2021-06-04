КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 4 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:15 захворіли, 74 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 4 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 339 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 11. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 80 ІФА-тестувань та 295 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

7 у м. Кропивницькому;

1 у Благовіщенському районі;

1 у Бобринецькому районі;

1 у Вільшанському районі;

1 у Голованівському районі;

3 в Олександрійському районі;

1 в Онуфріївському районі.

Одужали від коронавірусу: 23 жителя обласного центру, по 6 з м. Олександрія та Новоархангельського району, 1 з м. Знам’янка та стільки ж з Онуфріївського району, 4 з Благовіщенського району, по 2 з Вільшанського та Світловодського районів, 3 з Кропивницького району та стільки ж з Новомиргородського району, 7 з Маловисківського району, 11 з Новоукраїнського району, а також 5 жителів Устинівського району.

За останню добу в області зареєстрували 1 летальний випадок. Йдеться про 55-річну жінку з Новомиргородського району.