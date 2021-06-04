НИЗКА ОБЛАСНИХ КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МАТИМУТЬ НОВОПРИЗНАЧЕНИХ КЕРІВНИКІВ

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, що відбулася під головуванням депутата обласної ради Лариси Андрєєвої, за участю першого заступника голови обласної ради Юрія Семенюка, серед іншого, розглянула кадрові призначення.

Депутати дійшли одностайної згоди рекомендувати обласній раді ухвалити на черговій сесії рішення про призначення керівників:

📌 обласної клінічної психіатричної лікарні (Олександра Тарасенка);

📌 центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Олександра Ярошенка);

📌 Маловисківської станції переливання крові (Миколи Крикуненка);

📌 обласної клінічної стоматологічної поліклініки (Олени Мар’євої).