КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 7 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 3 мешканців захворіли, 8 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 7 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 162 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у м. Кропивницькому;

1 в Онуфріївському районі.

Одужали від коронавірусу 8 жителів м. Олександрія.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 73-річного чоловіка, 56-річну та 79-річну жінок з обласного центру.