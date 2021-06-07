ПРОТЯГОМ ВИХІДНИХ ІМУНІЗАЦІЮ ВІД КОРОНАВІРУСУ ОТРИМАЛИ ПОНАД ТИСЯЧУ ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

Протягом вихідних імунізацію від коронавірусу отримали 1314 жителів області.

Про це повідомила керівниця відділу охорони материнства, дитинства та імунопрофілактики департаменту охорони здоров’я ОДА Антоніна Кодрул сьогодні, 7 червня. «За два вихідних дня пунктами щеплень та медичними бригадами імунізували 1314 жителів Кіровоградської області. 936 осіб зі списку очікування отримали імунізацію вакциною CoronaVac/Sinovac BioNTech у пунктах щеплень. Також мобільні бригади провели імунізацію вакциною Pfizer для 378 осіб – педагогічних та медичних працівників», – повідомила Антоніна Кодрул.

Нагадаємо, минулого тижня Кіровоградщина 5850 доз вакцини Pfizer-Biontech. Вакцина буде використовуватися для педагогічних, медичних та соціальних працівників, а також осіб, які не отримали імунізацію під час двох перших етапів вакцинації. Імунізацію проводитимуть 7 мобільних медичних бригад.