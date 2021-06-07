ТУТ ГАРТУЮТЬСЯ СПРАВЖНІ ХЛОПЦІ (ФОТО)

Чи можливо проміняти смартфон на жумар, кресало та ватний диск? Засинати не біля монітора, а, втомленим та щасливим, у спальнику під деревом або взагалі на пару з другом стерегти ватру, коли товариші міцно сплять у наметах? А замість проходити черговий рівень мережевої гри захоплено різати скло мотузкою, вичавлювати воду з болота та очищувати за допомогою спонжа та скляної пляшки?

Нізащо, скажете ви, особливо, якщо йдеться про буквально прикутих до гаджетів хлопців-підлітків. Але саме так ведеться у підлітковому MENS_CLUB від психологічної майстерні «Інсайт», який вже пару років діє у Кропивницькому. І не просто діє: основна десятка вихованців вже є досвідченими мандрівниками, мають навички таборування, а ще вони міцно згуртовані, стресостійкі, вміють працювати у команді та здатні завжди підставити плече товаришу.

У кожного з них – свій темперамент, характер, ступінь самостійності та самоконтролю. Але беззаперечний авторитет очільника клубу професійного психолога Андрія Фоменка робить з них міцну команду мотивованих та зацікавлених підлітків – майже вже справжніх чоловіків.

Протягом кількох місяців заняття клубу проходили у польових умовах – спочатку з причини карантинних обмежень, а потім – вже за покликом невгамовних хлопчачих енергій. За цей час хлопці під орудою Андрія засвоїли тонкощі таборування, орієнтування на місцевості, розведення багаття, елементи квесту, навички вправляння зі спортивно-туристичним спорядженням та майже перестали боятися висоти.

Тож довгоочікуваний табір «Біла чапля», який минулими вихідними хлопці та їхні інструктори розвернули у лісі поблизу Клинців (колишній Знам`янський район), став не лише екзаменом на витривалість, польові навички та психологічну стабільність. А й справжньою захоплюючою та корисною пригодою.

Хлопці отримали ліс, таборовий порядок, чіткі інструкції й багато цікавих справ. А головне – бажану самостійність, яку вчилися контролювати й застосувати. Спільно жили у великому наметі. Відносно швидко, з третього разу, самі зорганізувались з кухнею. Навчились об’єднувати спільні ресурси і самостійно встановлювати і підтримувати порядок чергувань.

А поряд були справжні чоловіки-наставники, професійні інструктори, мудрі товариші. Окрім, звичайно, Андрія Фоменка це Ігор Єрьомін, який вчив хлопців висікати іскри й буквально в руках творив вогонь, різав скло шнурками, перетворював багно у воду і витискав її з землі.

Микола Ковальов – один з найдосвідченіших інструкторів України – відпрацьовував з підлітками роботу в системах, вчив вправлятися з карабінами-вісімками-жумарами- дротами й іншою підвісно-рухово-підйомною «снарягою».

Костянтин Щербина взяв на себе, за словами Андрія Фоменка, «організацію таборового життя і виявив дзенське терпіння в його підтримці й поясненні деталей»: «Бо кожна вимога в Клубі пояснюється в дрібницях і раціонально. «Тому що так!» у нас не проходить!»

Наразі втомлені, розбурхані, але щасливі хлопці відпочивають, вгамовують враження, але вже мріють про нові таборівки. А наслухані про насичену діяльність MENS_CLUB інші підлітки та їхні батьки записуються в чергу – чисельність групи наразі усталена та обмежена. Тож Кропивницький має усі шанси невдовзі стати справжньою столицею підліткового пси-туризму!

Оксана ГУЦАЛЮК, фото Андрія ФОМЕНКА