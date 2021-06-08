КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 8 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 5 мешканців захворіли, 273 одужали, 6 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 8 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 333 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 24. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 199 ІФА-тестувань та 236 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у м. Кропивницькому;

1 у м. Олександрія;

1 у Вільшанському районі;

1 у Знам’янському районі.

Одужали від коронавірусу: 112 жителів обласного центру, 13 з м. Олександрія, 23 з Голованівського району, 50 з Кропивницького району, 6 з Новгородківського району, 3 з Новомиргородського району, 4 з Новоукраїнського району, 30 з Олександрійського району, а також 22 з Петрівського району та 10 жителів Устинівського району.

За останню добу в області зареєстрували 6 летальних випадків. Йдеться про 75-річних жінку та чоловіка з обласного центру, 78-річну жительку Петрівського району, 74-річну жінку з Новоукраїнського району, чоловіка 78 років з Новомиргородського району та 53-річну жінку з Компаніївського району.