КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 20 мешканців захворіли, 63 одужали, 2 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 червня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 513 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 14. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 168 ІФА-тестувань та 396 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
7 у м. Кропивницькому;
1 у м. Олександрія;
1 у м. Знам‘янка;
1 у Вільшанському районі;
2 у Добровеличківському районі;
5 у Долинському районі;
1 у Кропивницькому районі;
1 у Новоархангельському районі;
1 в Олександрівському районі.
Одужали від коронавірусу: 21 житель обласного центру, 11 з м. Світловодськ, 3 з м. Знам‘янка та стільки ж з Бобринецького району, по 5 з Вільшанського та Добровеличківського районів, 6 з Гайворонського району, 4 з Голованівського району, 2 з Маловисківського району, а також по 1 жителю зі Знам’янського, Новоукраїнського та Олександрійського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки від COVID-19. Йдеться про 62-річного чоловіка з Добровеличківського району та 70-річну жінку з обласного центру.