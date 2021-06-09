КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 20 мешканців захворіли, 63 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 513 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 14. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 168 ІФА-тестувань та 396 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

7 у м. Кропивницькому;

1 у м. Олександрія;

1 у м. Знам‘янка;

1 у Вільшанському районі;

2 у Добровеличківському районі;

5 у Долинському районі;

1 у Кропивницькому районі;

1 у Новоархангельському районі;

1 в Олександрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 21 житель обласного центру, 11 з м. Світловодськ, 3 з м. Знам‘янка та стільки ж з Бобринецького району, по 5 з Вільшанського та Добровеличківського районів, 6 з Гайворонського району, 4 з Голованівського району, 2 з Маловисківського району, а також по 1 жителю зі Знам’янського, Новоукраїнського та Олександрійського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки від COVID-19. Йдеться про 62-річного чоловіка з Добровеличківського району та 70-річну жінку з обласного центру.