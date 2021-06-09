КІРОВОГРАДЩИНА ОТРИМАЛА 14 ТИСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНИ ASTRAZENECA

На Кіровоградщину надійшло 14 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко.

«Препарат надійшов в область минулими вихідними. Він застосовуватиметься для ревакцинації людей, які імунізувалися під час першого етапу щеплення. Вакцина вже розподілена між пунктами щеплень і вже сьогодні розпочнеться імунізація», – зазначив Олег Рибальченко.

Нагадаємо, протягом минулих вихідних пунктами щеплень та медичними бригадами імунізували 1314 жителів Кіровоградської області. 936 осіб зі списку очікування отримали імунізацію вакциною CoronaVac/Sinovac BioNTech у пунктах щеплень. Також мобільні бригади провели імунізацію вакциною Pfizer для 378 осіб – педагогічних та медичних працівників. За минулу добу провакцинували 760 жителів області.