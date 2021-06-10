ЗА ДОБУ ЩЕПИЛИ МАЙЖЕ ДВІ ТИСЯЧІ ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

За останню добу в області вакцинували 1699 жителів.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко сьогодні, 10 червня.

«За останню добу вакциною AstraZeneca імунізували 620 осіб, CoronaVac/Sinovac BioNTech – 256, вакциною Comirnaty – 823 жителів області», – уточнив Олег Рибальченко.

Зі слів посадовця, з початку кампанії імунізації перше щеплення від коронавірусу отримали 29435 жителів Кіровоградщини, друге- 4831.

Як зазначалося раніше, на Кіровоградщині особи, яким зробили два щеплення від COVID-19, вже можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.