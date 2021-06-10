КЕРІВНИК ДЕРЖПІДПРИЄМСТВА ПІДОЗРЮЄТЬСЯ В НЕСПЛАТІ ПОНАД 5 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ПОДАТКІВ

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівнику одного із державних підприємств області за фактом умисного ухилення від сплати податків (ч.3 ст.212 КК України).

За даними слідства, директор держпідприємства здійснюючи господарську діяльність, упродовж року користувався земельними ділянками площею 4.9 тис га, однак до контролюючого органу податкових декларацій з плати за землю не подавав, відповідно даний податок сплачений не був.

У результаті умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 5.2 млн грн, що підтверджується зібраними матеріалами по справі та висновком судово-економічної експертизи.