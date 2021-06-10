КОЛИ ЗАКВІТНЕ СТРІХА, АБО “А ОН ТАМ Я ЩЕ ОГІРОЧКИ ПОСІЮ!”

В містах важко знайти простір, аби виростити хоча би щось власноруч – зазвичай все завершується цибулею на підвіконні. Але ж насправді є багато місця з чудовими умовами просто над головами! Що можна садити на даху, які умови для цього потрібні і де на Кіровоградщині скоро збиратимуть перший даховий урожай – дізнавалося «Народне слово».

Міський урожай

В містах квадратні метри є дорогими, і чим ближче до центру – тим дорожче. Але ж насправді скільки «квадратів» гуляють даремно? Йдеться про прямі дахи, які зазвичай бувають на торгівельних центрах, багатоквартирних будинках. Адже там справді можна вирощувати городину, влаштувати зону відпочинку чи навіть цілий сад!

Навіть просто покритий газоном дах не тільки дає зелену зону посеред асфальту, не лише прикрашає місто, а й суттєво скорочує витрати електроенергії. Адже така зелень у спеку зберігає прохолоду у приміщенні, а взимку є гарним теплоізолятором. Крім того, зелень на дахах очищує повітря й вбирає дощові опади, розвантажуючи тим самим міську дренажну систему.

Батьківщиною садів на дахах, які влаштовували на спеціальних терасах і ступінчастих конструкціях, вважаються Ассирія та Вавилон. Найвишуканішими були знамениті «висячі сади Семіраміди» – одне з семи чудес світу, яке звів цар Навуходоносор ІІ. Озелененням дахів, пласких та близько розташованих один до одного, займались і в країнах Близького Сходу. І в багатьох країнах таке використання даху почало розвиватися з 1970-х років: у США, Німеччині, Франції, Швейцарії, Великобританії та інших країнах. Наприклад, у Швейцарії чверть всіх пласких дахів будівель складають зелені газони, а справжні сади мають більшість ресторанів та деякі компанії.

Відома історія, як закинутий залізничний міст, збудований у тридцятих роках у промисловому на той час районі Манхеттену, хотіли знести, але спільними зусиллями активістів і влади – перетворили на величезний парк.

І, як виявилося, в центрі Кропивницького теж вирішили не ігнорувати піднебесний простір. Так, активісти «Гончаренко центру», двоповерхова будівля якого з прямою горизонтальною стріхою знаходиться в центральній частині міста, запросили до себе людей щось посадити. Директорка студії Вікторія Талашкевич розповіла, що для цього закупили зо два десятки дерев’яних ящиків і запропонували всім бажаючим висадити в них рослини. Гумус для рослин надала компанія «Екостайл», яка займається утилізацією побутових відходів у місті. «Екостайл» виробляє органічне добриво біогумус вермікомпостуванням – це коли органічні відходи переробляються каліфорнійськими черв’яками. Цей вид компосту є одним з найефективніших засобів підвищення родючості сільськогосподарських ґрунтів.

– Ми зв’язалися з «Екостайлом», розповіли про свою ідею – то вони привезли нам мішки біогумусу безкоштовно. Це навіть більше, ніж потрібно було. У нас були кошти на втілення ідеї, Але ящики нам подарував місцевий журналіст Роман Круніч. Тож ми докупили ще фарби – аби охочі розмалювали ящики. Тому в нас розсада з індивідуальним дизайном, – пояснила Вікторія Талашкевич.

Охочі відгукнулися, але оскільки ящиків лише 22, то саме стільки людей наразі долучилися до створення розсади на даху. Дерев’яні ящики вистелили агроволокном, щоб ґрунт не вимило дощами. Як виявилося, для ґрунту потрібна аерація, тобто доступ повітря. Зазвичай для цього у вазони засипають деревне вугілля, цегляну крихту, подрібнену кору тощо, або ж у самому вазоні біля дна роблять спеціальні отвори. Оскільки у ящики на даху в Кропивницькому засипали лише ґрунт, то їх піднімуть для аерації, підклавши під дно ПЕТ-тару.

Тож тепер містяни у зручний для себе час приходять на дах «Гончаренко-центру» подивитися, як ростуть посаджені ними квіти, зелень, полуниці, помідори та навіть морква. Вже восени вони зберуть урожай та зріжуть квіти, підготують ґрунт до зими. А наступного року або посадять щось нове, або передадуть таку можливість іншим ентузіастам.

Поради від агрономки

Консультує новоспечених «городників» «Гончаренко-центру» агрономка Євгенія Щербина, яка переїхала до Кропивницького з Харкова кілька років тому.

Вона пояснила, що дахи є чудовим місцем для рослин – адже там і природній полив є, і достатньо сонця.

– Рослини – це найбільш вдячне, що є на планеті Земля. Рослини є єдиним видом, які для свого росту не споживають нічого живого. Вони фотосинтезують сонячну енергію (штучно цей процес відтворити досі неможливо), воду та вуглець, натомість дають нам кисень, їжу, захист від ультрафіолету затінком, – підкреслила Євгенія Щербина.

Агрономка пояснила, що покриття даху суцільним зеленим покривом (так званий «зелений дах») справді з одного боку вигідне: це і створення зони відпочинку, і захист даху від перегрівання та протікань, не кажучи вже про очищення повітря.

Через проживання в містах люди відірвані від землі, від природи. Ми відокремлюємо себе асфальтом, взуттям, поверхами. Згадайте, коли ви останній раз ходили босоніж по землі, лежали на траві? Для сучасної людини з швидким темпом життя це є своєрідним зняттям стресу, тривоги, – уточнила Євгенія.

Водночас це потребує і чималих фінансових вкладень, адже поверхню даху треба покрити спеціальними шарами, щоб не допустити протікання під час дощів. Таку роботу краще довірити професіоналам, розрахувавши при цьому міцність покрівлі.

А висадити у ящиках ті ж прянощі, кущі з квітами чи навіть невеличкі дерева – чому би ні? Адже це не передбачає масштабних капіталовкладень, а поруч розташовані квадратні метри не «гулятимуть» дарма.

Якщо ви обрали контейнери, то зважайте, що середня висота ґрунту в ньому має бути 20 сантиметрів. Водночас врахуйте, якою є коренева система рослини, яку ви хочете висадити. Адже вона буває мичкувата (де не виділяється головний корінь) і стрижнева (головний корінь росте вертикально). Для вирощування на стрісі підходять рослини з мичкуватою системою, адже для стрижневої потрібен високий вазон, а така конструкція може обвалитися чи зламатися вітром.

Якщо ви вирішили не сіяти, а висадити розсаду, то треба бути уважними з точкою росту рослини: якщо засипати землею вище, то рослина буде «похована» і не проросте.

Щодо ґрунту, то якщо ви створюєте «зелений дах» або багато плануєте розсади, то він має відрізнятися невеликою вагою, бути пористим і вологоємким. Рекомендується використовувати легку ґрунтосуміш, що складається з нейтрального торфу, дрібного керамзиту і перліту. Можна додати глину, сланець, пісок.

Що посіяти на стрісі?

Перш за все слід врахувати, що на стрісі зазвичай немає затінку, тому рослини, які «люблять» затінок, не витримають таких умов. Також через відчутність дерев навколо краще віддати перевагу багаторічним рослинам, які не потребують опалого листя.

Якщо у вас немає часу чи можливості доглядати саджанці, то мінімального догляду потребує молодило і седум.

– Це такі рослини, що чим менше за ними доглядаєш, тим для них краще, – пояснює Євгенія. – Але висаджувати їх треба не у гумус, а у «бідні» ґрунти. Їм підходять пустельні умови даху: багато сонця і вітер.

Також достатньо невибагливими є чабер, чебрець, фенхель, материнка, дубровник, шавлія, розмарин, майоран, меліса, лаванда. Ось базиліку потрібно невелике затінення, тому його краще ставити на тому боці, куди не весь день прямі сонячні промені потрапляють. Для них підійде звичайний ґрунт, який краще збирати з верхнього шару (не глибше 10 см) біля листяних дерев.

Також для вирощування на невеликих площах підходять цибулинні рослини – наприклад, тюльпани. Цікаво, що тюльпанам потрібно «перезимувати», тобто перенести низькі температури, аби прорости. «Якщо ви захочете виростити тюльпан вдома, то його потрібно буде на деякий час поставити у холодильник», – радить агрономка.

Якщо хочеться городини над головою, то слід обирати низькорослі рослини, щоб вітер не поламав підпори. Наприклад, томати, баклажанами, перець, кольрабі.

Звісно, медоносні рослини ніяк не виживуть на даху, адже бджоли туди просто не піднімуться – і запилення не відбудеться.

Також до екстремальних умов існування на даху готові такі рослини, як лаванда, плющі, ялівці, різуха, туберарія, лойзелеурія. Якщо є місце для кріплення, то можна по решіткам пустити витись багаторічні рослини, такі як клематис, дикий виноград, хміль та яскраві однорічні рослини, наприклад, екремокарпус.

Тож природу не слід шукати лише під ногами – виявляється, її частинку для себе можна створити над власною головою!

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ