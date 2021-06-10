КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 10 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:17 мешканців захворіли, 39 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 10 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 324 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 12. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 302 ІФА-тестування та 299 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

9 у м. Кропивницькому;

1 у Кропивницькому районі;

1 у Новгородківському районі;

2 в Онуфріївському районі;

4 у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: 11 жителів обласного центру, по 1 з м. Олександрія, Долинського, Олександрівського та Олександрійського районів, 2 з м. Знам’янка, 4 з Бобринецького району та стільки ж з Маловисківського району, а також 9 жителів з Добровеличківського району та 5 з Новоукраїнського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 1 летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 84-річну жительку Кропивницького району.