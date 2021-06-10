НА КІРОВОГРАДЩИНІ НА ОДНУ ВАКАНСІЮ ПРЕТЕНДУЄ 9 БЕЗРОБІТНИХ

Станом на 01 червня 2021 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 15,3 тис. безробітних громадян.

За сприяння служби зайнятості у 2021 році міськрайонними центрами зайнятості, міськрайонними та районними філіями обласного центру зайнятості працевлаштовано майже 9,1 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 27,1%. Також було працевлаштовано 0,9 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Станом на 01 червня 2021 року отримували допомогу по безробіттю 12,1 тисяч осіб.

Станом на 10 червня 2021 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становить 1382 одиниць.

У середньому на одну вакансію претендує 9 осіб.

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості