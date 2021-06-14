“КОВІДНІ” ЛІЖКА КІРОВОГРАДЩИНИ: 88 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 1214 жителів області, 1130 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 10,8 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 11,7 %.
84 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 26;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 42;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 9;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 7.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 5 тяжких хворих в обласній лікарні.
Наразі 780 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 688 вільні.