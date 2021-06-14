“КОВІДНІ” ЛІЖКА КІРОВОГРАДЩИНИ: 88 ВІДСОТКІВ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 1214 жителів області, 1130 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 10,8 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 11,7 %.

84 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 26;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 42;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 9;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 7.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 5 тяжких хворих в обласній лікарні.

Наразі 780 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 688 вільні.