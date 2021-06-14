КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 8 мешканців захворіли, 17 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 червня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 119 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестувань не проводили. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 11 ІФА-тестувань та 86 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

5 у м. Кропивницькому;

1 у м. Олександрія;

1 у Голованівському районі;

1 у Маловисківському районі.

Одужали від коронавірусу: 3 жителів обласного центру, 14 з м. Олександрія.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 1 летальний випадок COVID-19. Йдеться про 84-річного жителя обласного центру.