МАНДРУЄМО КІРОВОГРАДЩИНОЮ!

Днями в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського, що в Кропивницькому, пройшла зустріч з відомою популяризаторкою природних скарбів природи області Ніною Бабанською.

Педагогиня й мандрівниця Ніна Бабанська емоційно й яскраво познайомила читачів книгозбірні з дослідженнями неповторних заповідних територій, які вона проводить разом з учнями, студентами та фахівцями з екології, археології, геології, біології й географії.

Зокрема зупинилася на низці гострих питань, пов’язаних зі збереженням унікального місця нашої області – овіяного легендами урочища Монастирище, що в Устинівському районі. Попри те, що цей мальовничий природний об’єкт з 1994 року є ландшафтним заказником загальнодержавного значення в Україні, останнім часом – в умовах розвитку організованого й «дикого» туризму – неповторний рослинний і тваринний світ його потребує особливого піклування й наукового вивчення.

Ніна Бабанська, звертаючись до представника ОДА, запропонувала двадцять вивірених практикою туристичних стежин неповторності краю. Разом із тим – зробити законодавчо вивіреним туристичне освоєння Монастирища.

Присутні познайомилися з барвистою виставкою публікацій про діяльність Ніни Бабанської, буклетами та книгами, написаними нею та підготовлених за її сприяння.

У заході взяли участь: головний спеціаліст відділу молоді та спорту департаменту культури та туризму обласної державної адміністрації Ігор Ліподат, геолог Микола Кір’янов, директор Кропивницького інженерного фахового коледжу ЦНТУ, кандидат технічних наук Микола Сторожук, заступник директора Кіровоградського обласного краєзнавчого музею Павло Рибалко, директорка Державного архіву Кіровоградської області Лілія Маринець.

Зустріч «Золотими стежками з Ніною Бабанською» приурочено до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища та в рамках просвітницького проєкту «Культурна спадщина Кіровоградщини. ТОП 30».

Модератором виступила очільниця відділу краєзнавства бібліотеки Тетяна Колєчкіна.

Федір ШЕПЕЛЬ, фото автора