НЕЗАКОННЕ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ОБОЗНІВСЬКОМУ РОДОВИЩІ: РОЗПОЧАТО СЛІДСТВО

Кропивницька окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених правил охорони надр, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст. 240 КК України).

В рамках розслідування встановлено та задокументовано факт незаконного видобування корисних копалин на території Катеринівської об’єднаної територіальної громади.

Під час проведення огляду слідчими встановлено осіб, які здійснювали незаконну розробку родовища, а також тимчасово вилучено два екскаватора та вантажний автомобіль, за допомогою яких здійснювалось видобування корисних копалин. З метою попередження подальшої протизаконної діяльності та забезпечення відшкодування можливих збитків прокурорами внесено до суду клопотання про арешт вказаної техніки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження слідством, окрім іншого, також буде надано правову оцінку законності зняття родючого шару родючого ґрунту, порядку виділення під розробку родовища земель та розмір завданої шкоди довкіллю.

Наразі слідство триває.