ПРОТЯГОМ ВИХІДНИХ ІМУНІЗАЦІЮ ВІД КОРОНАВІРУСУ ОТРИМАЛИ ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

Протягом вихідних імунізацію від коронавірусу отримали 2058 жителів області.

Про це повідомила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна сьогодні, 14 червня.

«За два вихідних дня стаціонарними пунктами щеплень, центром масової вакцинації та медичними бригадами імунізували 2058 жителів Кіровоградської області. 778 осіб отримали імунізацію вакциною CoronaVac/Sinovac BioNTech у центрі масової вакцинації, який почав працювати з 12 червня. У пунктах щеплень та мобільними бригадами вакциною AstraZeneca імунізували 170 осіб, CoronaVac/Sinovac BioNTech – 282, вакциною Comirnaty – 828 жителів області», – повідомила Марія Чорна.

Як повідомлялося раніше, у Кропивницькому почав працювати центр масової вакцинації населення.