КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини за останню добу: 10 мешканців захворіли, 29 одужали, 2 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 15 червня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 389 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 18. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 4411 ІФА-тестування та 178 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
3 у м. Кропивницькому;
1 у Бобринецькому районі;
1 у Вільшанському районі;
2 у Добровеличківському районі;
1 у Компаніївському районі;
1 у Кропивницькому районі;
1 у Новгородківському районі.
Одужали від коронавірусу: 20 жителів обласного центру, 2 з м. Олександрія, 4 з м. Світловодськ, 2 з Вільшанського району, а також 1 житель з Олександрійського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 84-річну жительку обласного центру та 67-річного чоловіка з Новоукраїнського району