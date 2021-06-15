КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини за останню добу: 10 мешканців захворіли, 29 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 15 червня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 389 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 18. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 4411 ІФА-тестування та 178 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

3 у м. Кропивницькому;

1 у Бобринецькому районі;

1 у Вільшанському районі;

2 у Добровеличківському районі;

1 у Компаніївському районі;

1 у Кропивницькому районі;

1 у Новгородківському районі.

Одужали від коронавірусу: 20 жителів обласного центру, 2 з м. Олександрія, 4 з м. Світловодськ, 2 з Вільшанського району, а також 1 житель з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 84-річну жительку обласного центру та 67-річного чоловіка з Новоукраїнського району