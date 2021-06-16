КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 13 мешканців захворіли, 75 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 411 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 5. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 84 ІФА-тестування та 473 дослідження на антиген IXA.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

5 у м. Кропивницькому;

1 в Олександрії;

3 у Добровеличківському районі;

3 в Онуфріївському районі;

1 у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 54 жителі обласного центру, 2 жителів Бобринецького району, по 1 жителю Вільшанського, Олександрійського, Онуфріївського районів, 4 жителів Добровеличківського району, 5 жителів Кропивницького району та семеро жителів Новоукраїнського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 80-річну жительку та 62-річного жителя обласного центру.