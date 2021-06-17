КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 17 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 12 мешканців захворіли, 287 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 17 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 297 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 11. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 332 ІФА-тестування та 257 досліджень на антиген IXA.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у м. Кропивницькому;

2 у м. Олександрія;

2 у м. Світловодськ;

1 у Голованівському районі;

2 у Долинському районі;

1 у Маловисківському районі;

1 у Новоукраїнському районі;

1 в Олександрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 110 жителів обласного центру, 52 з м. Олександрія, 1 з Голованівського району, 22 з Добровеличківського району, 2 жителів Долинського району та стільки ж з Новомиргородського й Олександрійського районів, 30 з Маловисківського району, 56 з Новоукраїнського району, 10 з Олександрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 1 летальний випадок COVID-19. Йдеться про 59-річного чоловіка з м. Світловодськ.