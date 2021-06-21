КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 21 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 4 мешканці захворіли, 8 одужали, 1 особа померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 21 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 132 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 0.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

1 у м. Кропивницькому;

1 у м. Олександрія;

2 у Голованівському районі.

Одужали від коронавірусу: один житель Голованівського району, 2 жителів Долинського району, 5 жителів Знам’янського району.Нa Кіровогрaдщині за добу зафіксований один летальний випадок –помер 74-річний житель Олександрії.