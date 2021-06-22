КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 22 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 2 мешканці захворіли, 12 одужали, летальних випадків не зафіксовано.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 22 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 107 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у м. Світловодськ.

Одужали від коронавірусу: 3 жителів м. Світловодськ та стільки ж з Долинського району, 5 з Гайворонського та 1 з Новоархангельського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики не зафіксували летальних випадків COVID-19.