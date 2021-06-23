КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 9 мешканців захворіли, 9 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 23 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 372 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 10. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 101 ІФА-тестування та 220 досліджень на антиген IXA.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

8 у м. Кропивницькому;

1 у Долинському районі.

Одужали від коронавірусу: по 3 жителів з м. Олександрії, Долинського та Кропивницького районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 1 летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 81-річну жінку з Світловодського району.