НА КІРОВОГРАДЩИНІ ТРИВАЄ ВАКЦИНАЦІЯ ОСВІТЯН

За минулу добу 120 вчителів Кіровоградщини отримали імунізацію від коронавірусу. Така ж кількість педагогів отримає щеплення і сьогодні.

Педагогів, які виявили бажання отримати щеплення, вакцинували препаратом Pfizer.

Керівниця відділу охорони материнства, дитинства та імунопрофілактики департаменту охорони здоров’я ОДА Антоніна Кодрул уточнила, що безкоштовна імунізація педагогів триває і зараз.

Загалом за минулу добу вакцинували 651 жителя області. Зокрема, препаратом CoronaVac/Sinovac BioNTech -157, Pfizer – 174, Oxford/AstraZeneca – 320.