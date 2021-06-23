ЦЕНТР МАСОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРАЦЮВАТИМЕ 25 ТА 26 ЧЕРВНЯ

У Кропивницькому працюватиме центр масової вакцинації населення протягом 25 та 26 червня.

Безкоштовне щеплення проводитимуть за адресою: проспект Студентський, 19 (санаторій-профілакторій «Юність» Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка).

Усіх охочих вакцинуватимуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech в порядку живої черги з 9:00 до 15:00.

Керівниця відділу охорони материнства, дитинства та імунопрофілактики департаменту охорони здоров’я ОДА Антоніна Кодрул нагадала, що при собі необхідно мати паспорт. Пріоритет надаватимуть жителям, які зареєстровані в додатку «Дія» , особам старшим 60 років та з груп ризику.