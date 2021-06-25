ДУМКИ З ПРИВОДУ: НАША ДОРОГА ЗЕМЛЯ

Епохальна, без перебільшення, подія станеться 1 липня. Адже століттями головною мрією більшості українців було «зажити тихим пахарським життям» (це цитата з «Хіба ревуть воли як ясла повні» Панаса Мирного). На власній землі, на своїх ґрунтах. 19 років було заборонено повноцінно керувати своєю власністю.

Політики та політикани, які виступали проти права продажу власної землі, наводили такий принизливий, ганебний для українців аргумент: нібито одразу після відкриття ринку селянимиттю спродадуть усі свої гектари. Ось цікаво – коли приватизували квартири у містах на початку дев’яностих років, чомусь ніхто клятим буржуям житло не збув за безцінь. А от стосовно селян чомусь всі ці майже двадцять років нас запевняють – за умовні сто доларів по-швидкому селяни позбудуться своїх паїв, які скуплять іноземці та наші потужні агрофірми. Це ж треба так не поважати українське село…

Скільки політиків робило собі рейтинги на «земельному» мораторії! Комуністи, соціалісти, прогресивні соціалісти, Тимошенко, Ляшко і ще багато хто. До речі, у декларації того ж Ляшка вказані земельні ділянки – 6539 квадратних метрів, п’ять ділянок по 2100 «квадратів», ще одна – 2099, інша – 605 квадратних метрів. Де він їх узяв? Теж у лотерею виграв?

Вільний ринок продажу землі додасть стимулу всій українській економіці, прибитій коронавірусом. На село зайдуть сотні мільйонів доларів. І спробуйте розказати справжнім власникам паїв у 5-7 гектарів, що вони збідніли…

Не є таємницею, що дуже багато селян насправді фактично продали свою землю – уклавши угоди про оренду паю на 25, а то й на 49 років. В середньому по Україні річна плата за оренду гектара складає 1632 гривні. Приблизно 60 доларів. А уДержгеокадастріще минулого року прогнозували, щопісля запуску ринку вартістьземлістановитиме не менш як 1 тисячудоларів за гектар. А може й набагато більше.

Звісно не треба перебільшувати міфологічну цінність українських чорноземів. Так, вони пристойні, але не такі вже й елітні. Багато років побутував міф, що еталон чорнозему у Паризькому Міжнародному бюро мір та ваг – нашого, кіровоградського походження. Це не так. Легендарний ґрунтознавець Василь Докучаєв, до речі, який працював і на наших теренах, саджав лісосмуги, як зразок відправив до Парижу землю з Воронезької губернії Росії. Але все одно землиця в нас непогана, незважаючи навіть на наступ південного степу. Так, не секрет, що південь області все більше нагадує Херсонщину– посуха, вивітрювання ґрунтів, річки пересихають… Та все одно у кіровоградських гектарів нормальне майбутнє. Спеціалісти прогнозують, що з часом найдорожча земля в Україні буде в Черкаській, Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Тож не розкидайтеся своїми гектарами та сотками, в кого вони є.

Цікаво буде дізнатися, хто і де купив перші гектари на Кіровоградщині, і за яку ціну. Побажаємо селянам найвищої, а краще – прибережіть своє. Не пошкодуєте.

Геннадій РИБЧЕНКОВ