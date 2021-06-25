ПІД ЩЕДРИМ СОНЦЕМ – ЗІ ЩИРИМ СЕРЦЕМ

Однією із запорук успішності територіальних громад є самовизначення унікальності кожної з них – враховуючи особливості розташування, наявність ресурсів, місцевого колориту тощо. Йдучи таким шляхом та будуючи відповідну стратегію розвитку, громади можуть розраховувати на розвиток, стабільність та комфортне життя мешканців. Саме так вчинили у Станіславській громаді на Херсонщині, куди нещодавно приїздили журналісти з Кіровоградщини та Харківщини у престур, що його організував Український кризовий медіа-центр у рамках Програми USAID DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».

Ставка – на туризм

У Станіславській сільській територіальній громаді зосередилися на розвитку туризму. Громада має близько 10 тисяч мешканців, річний бюджет у 60 мільйонів гривень таскладається з трьох сіл – Станіслав, Широка балка (городище «Золотий мис») та Софіївка. Розташована на берегах Дніпро-Бузького лиману, має 27 гектарів водного плеса та унікальний Гранд-каньйон, де на туристів чекають Станіславські глиняні скелі та гарні краєвиди… Тут нараховується близько 200 видів червонокнижних тварин та рослин.

«У Стратегії розвитку нашої громади передбачено розвиток двох напрямів – туристичного та переробку сільськогосподарської продукції, – розповів голова Станіславської громади Іван Самойленко. – Туристичний напрямок для громади дуже перспективний, адже до нас приїжджають сотні гостей з усіх куточків України. Ми розширили види діяльності місцевого комунального підприємство та додали КВЕД, який дозволятиме надаватиме послуги з туризму».

Маяк посеред степу, гранд-каньон та параплани

Справжнім магнітом для туристів є Станіславський гранд-каньон. Таку назву ця місцина отримала не так давно – більш звичними для місцевих мешканців є Херсонські гори, а ще більше – балка Байдиха.

Це глибочезні балки на березі Дніпро-Бузького лиману біля Станіслава – унікальне поєднання умовних гір та степу. А якщо метафізично – то справжнє місце сили, буквально просякнуте потужною енергією трьох стихій: землі, повітря та води. Кажуть, якщо тут загадати бажання, воно неодмінно виповниться. Про потужну харизму Херсонських гір свідчить і той факт, що свій кліп на пісню “Місця щасливих людей” Кузьма Скрябін знімав саме тут.

Що стосується не міфів, а фактів, то, за даними археологів, на цій території розташоване так зване Станіславське городище площею 3 гектари – місця поселень минулих століть. Дослідники ведуть відлік заселення цієї місцини з XII-XI ст. до н. е. — поселення епохи пізньої бронзи білозерської культури – походження від озера Білого, що знаходяться неподалік).

Також відомо про перебування на цій території козаків, про що свідчать кам’яні хрести XVIII сторіччя на місцевому кладовищі. За даними істориків-краєзнавців, на цьому місці Богдан Хмельницький почав формувати війська для національно-визвольної війни, а лиманом на турків ходили козацькі чайки.

Балки Байдиха – це чудове місце для зеленого туризму, відпочинку з сім’єю, яскравих фотосесій під час заходу теплого південного сонця. Сюди охоче приїздять весільні кортежі, екскурсійні групи та спортсмени-екстремали. Щодо останніх, то вони затято майорять над лиманом на парапланах, долають хвилі на човнах та байдарках. Вже більше року тут «катає» екстрим-тури Ілона Голінько, яка за цей час перетворила вдалу ідею на родинний бізнес та опанувала професію гіда. На позашляховику туристи мають змогу подолати маршрут до 30 кілометрів вздовж лиману та почути цікаву та ґрунтовну розповідь про ці краї. Вартість такої розваги – 1200 гривень за поїздку (по 300 гривень з людини).

Зрозуміло, виникає питання – як дістатись до цієї колоритної локації? Якщо йдеться про громадський транспорт, то автобусом від Херсона треба їхати до міста Станіслав. А далі – просто прямувати до скель, які вже звідси добре видно. Якщо плануєте ночівлю, то краще взяти намети, бо зелений туризм тут наразі не вельми розвинений. Автівкою прямуйте з Херсона по трасі Т1501 до Станіслава. При заїзді до селища треба буде повернути ліворуч, і ви на місці.

Ще одна туристична родзинка – маяк…посеред степу, єдиний в Україні. Якщо піднятись на маяк, то можна побачити лиман. Проте туристам зробити це неможливо. Маяком можна милуватись тільки з землі. Хабловський задній маяк – це частина комплексу з трьох дороговказів. Ще є середній та передній маяки. Дніпро-Бузький лиман – мілководний. Тож для того, аби судноплавство було безпечним, у лимані зробили канал та відбудували цілу мережу маяків. Саме вони в сукупності і показували шлях морякам. Розташовані один вище, другий нижче, вони мають для мореплавців зійтися в одну лінію, якщо розходяться – курс треба коригувати. Під час Другої світової Хабловський задній маяк спалили. В 1952 році його відновили на тому ж місці і на тому ж фундаменті. Щоб дістатись до унікальної споруди, з Херсона треба вирушити у сторону Білозерки, там на розвилці біля танку повернути направо в сторону Станіслава. Від Станіслава головною дорогою треба доїхати до Олександрівки, за нею буде маяк.

З DOBRE виходить добре!

З таким яскравим колоритом зрозуміло, що основні проєкти Станіславської громади зосереджені саме у цій та дотичній до неї сферах. Тут основним партнером громади є програма DOBRE.

Перш за все – це створення центру підтримки бізнесу та туризму Станіславської ТГ.Адже наразі, не зважаючи на значний ресурсний потенціал території, місцеві мешканці не сприймають його як можливість для бізнесу – тут повністю відсутні садиби сільського туризму, заклади торгівлі та харчування не адаптовані під потреби відвідувачів, не пропонуються жодні активності для відвідувачів. Відсутній також і туристичний інформаційний центр, де відвідувачі могли б отримати інформацію не тільки про атракції, а й про товари та послуги громади.

Тож проєкт спрямований на створення спеціально облаштованого простору, де мешканці могли б набути знання та навички із започаткування власного бізнесу, навчатись окремим видам професійної діяльності, отримувати допомогу в реалізації власної продукції та послуг і отримувати додаткові доходи. Також в Центрі планується надання рекламних, туристично-інформаційних послуг.

Простір планують поділити на 4 зони:

місце для проведення тренінгів по започаткуванню та розвитку бізнесу для мешканців та проведення майстер-класів та інших навчальних заходів;

виставка та продаж локальних виробів і сувенірів, а також рекламної продукції громади;

організація послуг з прокату велосипедів, каяків, палаток та іншого обладнання;

виготовлення брендованої сувенірної продукції громади.

Наразі власними силами, дякуючи молоді апарату сільської ради, працівникам КП “Надія” та активним жителям, які долучилися до роботи на волонтерських засадах, виконуються поточні ремонтні роботи в приміщенні майбутнього Центру.

У цьому ж, туристичному, руслі – створення пішохідно-велосипедних маршрутів і зон з покращеною інфраструктурою з елементами туристичної навігації в межах Станіславської ТГ. В рамках проєкту передбачено:

прокладання пішохідно-велосипедних маршрутів;

облаштування оглядових майданчиків, закупівлю мобільних туалетів для встановлення вздовж туристичних маршрутів та парковки для туристичного транспорту;

закупівлю велосипедів, шоломів, велопарковок, палаток, карематів та спальників, рюкзаків, тощо;

виробництво та встановлення вказівників на основні атракції громади, інформаційних табличок; карти громади.

Вже розроблено та затверджено паспорт маршруту “Станіславські скелі”, туристичну навігацію (вказівники, інформаційні таблички, карту громади). Отримано від програми DOBRE меблі, техніку та обладнання для облаштування приміщення Центру, а також паралельно -туристичне спорядження (палатки, каремати, спальники), велосипеди, шоломи та вказівники за другим проєктом.

Окрема ініціатива – облаштування майданчиків для відпочинку на березі лиману. Адже Станіславська ТГ розташована територіально на березі Дніпро-Бузького лиману, на місці злиття двох річок Дніпро і Буг. Має скелясту місцевість, з гарними краєвидами. Прибережна зонастановить більше 12 кілометрів. А от облаштованого пляжу, чи так званої пляжної зони, для активного відпочинку на території ТГ не має в жодному з трьох сіл. Тож тут сподіваються, що реалізація проекту не лише зробить більш комфортним і цікавим відпочинок місцевих мешканців, а й зробить територію громади привабливішою для туристів.

Не лише комфорт для туристів, але й гідні умови для життя мешканців громади – мета ще одного проєкту – «Будуймо охайну громаду разом!», який вже успішно реалізований у попередні роки. Ключовий меседж ініціативи, яка взяла участь у конкурсі проєктів «Місцеві ініціативи для розвитку громад» від Програми DOBRE – «Нейтральним бути не можна!» Окрім широкої промоції його ініціатори – Молодіжна рада ТГ – започаткували роздільний збір сміття та збір макулатури, до цього залучили школярів у кожному селі.Пластикові пляшки передали комунальному підприємству, а пакети відправили громадській організації «Зелений птах» на переробку, обмінявши їх на екосумки.

Голова Молодіжної ради Станіславської ТГ Анна Сербін про підсумки акції: «Чиста і гарна громада залежить від її жителів та їхньої свідомості. Тож дякуємо усім, хто долучився до нашої ініціативи, а це 160 жителів громади з трьох її населених пунктів! Віримо, що хай і маленькими, але спільними кроками ми зможемо зробити наш край чистішим і привабливішим».

Вона також розповіла: «Ще, у рамках проекту «Громада без сміття», ми проводимо інформаційну кампанію із роз’яснення важливості та правил сортування відходів, використовуючи новостворене радіо «Голос громади» та Фейсбук-групу нашої Молодіжної ради. Особливу увагу приділяємо навчанню жителів громади: для малечі – заняття у садочках із використанням ігор-сортерів, придбані у рамках проекту; для школярів – онлайн-урокChildren’sЕКО-school. Дидактичні ігри, що закупили за проектом для шкіл, передали за призначенням. Відтепер, після закінчення карантину та відновлення роботи освітніх закладів, вони стануть у пригоді під час проведення екологічних уроків та у гуртковій діяльності. А ще був оголошений збір пропозицій від мешканців щодо проєкту Плану покращення послуги поводження з твердими побутовими відходами у Станіславській ТГ, аби поліпшити екологічну ситуацію, навести лад у сортуванні та складуванні відходів, акумулювати кошти місцевого бюджету на першочергові потреби.

Однак, ми не зупиняємося. Попереду ще багато роботи: онлайн-консультації з представниками місцевої влади та громадськості щодо поводження із ТПВ у громаді, воркшопи для дорослих «Як правильно поводитись з побутовими відходами; «Практикум свідомого громадянина», інші просвітницькі та інформаційні заходи».

Проєкт «Громада без сміття» від Молодіжної ради Станіславської ТГ – частина проєкту «Голос громади в місцевому самоврядуванні», який виконує ГО «Громадський центр «Нова генерація»-регіональний партнер програми USAID DOBRE у Херсонській області.

Оксана ГУЦАЛЮК