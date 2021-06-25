СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ: НОВІ ОЧІЛЬНИКИ ТА ПИТАННЯ БЮДЖЕТНІ

Минулого тижня відбулося пленарне засідання п’ятої сесії обласної ради. Цього разу обласні обранці мали об’ємний порядок денний: 40 питань, серед яких і перерозподіл бюджетних потоків, і призначення низки очільників комунальних підприємств області, і звернення від ради до Кабінету міністрів. Та 58 депутатів, які зареєструвалися на початку сесії, швидко впоралися із голосуваннями, адже засідання тривало менше двох годин.

Які зміни внесли до обласного бюджету, хто очолив Обласний центр допомоги ветеранам і внутрішньо переміщеним особам та до чого закликають депутати Кабінет міністрів у зв’язку з ліквідацією Смолінської шахти – розповідає «Народне слово».

Насамперед – нагороди

Традиційно, перед славнем України, яким оголошують про початок засідання, голова облради Сергій Шульга та новопризначена очільниця облдержадміністрації Марія Чорна вручили нагороди. Так, гендиректор ТОВ «Радій»Євгеній Бахмач та директор агрофірми «Авангард ЛТД»Василь Крамар нагороджені орденом «За заслуги» ІІ ступеня. Начальниця виробництва морозива підприємства «Ласка» Ольга Скакун отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоїли Надії Оперчук – в.о. директора «Кіровоградського обласного лабораторного центру МОЗ України». Заслуженим працівником транспорту України став Сергій Мисник, який працює оглядачем-ремонтником вагонів в Експлуатаційному вагонну депо Знам’янки. Його колегаелектрогазозварник Андрій Тесля отримав медаль «За працю і звитягу».

Перша сесія нової очільниці ОДА

Під час п’ятої сесії участь у засідання обласної ради вперше взяла нещодавно призначена очільниця обласної державної адміністрації Марія Чорна.

У зверненні до депутатів голова ОДА наголосила,що вона не новенька в державній службі, адже працює в системі обласної держадміністраціївже десять років.Йдеться про департамент агропромислового розвитку, де Марія Чорна працювала до оголошеного президентом призначення.

– Довгий час я була по іншу сторону трибуни, і дуже рада, що на Кіровоградщині гендерна рівність починає проявлятися. За цей поки короткий проміжок часу, що я перебуваю на цій посаді, я вже зустрілася з головами обласних фракцій, з представниками обласних комісій ради, – розповіла посадовиця.

Вона зазначила, що мешканці Кіровоградщини здебільшого не знають, що за кожним питанням порядку денного стоїть велика і кропітка робота як комісій облради, так і держадміністрації, і закликала зробити ці процеси прозорішими. Марія Чорна підкреслила, що створення обласним програм має бути доступним всім, тому слід проводити онлайн-трансляції таких засідань. Це дозволить мешканцям області слідкувати за тим, як програми створюються,та поєднуватися до корегування.

– Є низка нагальних питань в області, які необхідно вчасно опрацювати. Я сподіваюся, що така співпраця з боку обласної ради, з боку кожного з вас у нас буде постійна. Сподіваюся, що наша співпраця буде плідною. Що ми розумітимемо одне одного,

Я хочу, щоби всі наші рішення були зваженими,і ґрунтувалися лише на підставі глибокого аналізу і наші рішення були конструктивними, дієвими і корисними для всіх наших територій і громад, для кожного мешканця і кожної мешканки нашої області, — наголосила під час звернення до депутатів Марія Чорна.

Бюджетні питання та ремонти в лікарнях

У порядку денному під №12 йшло питання про внесення змін до бюджету на поточний рік. В ньому пропонувалося збільшити доходи облбюджету на 184 мільйони 629 тисяч 436 гривень. Йдеться про збільшення, зокрема, і за рахунок державних субвенцій на суму у приблизно 55 мільйонів гривень та субвенцій з місцевих бюджетів, на загальну суму у 746 тисяч гривень.

Водночас видатки обласного бюджету депутати ухвалили збільшити на 11 мільйонів 629 тисяч 436 гривень. Передбачається, що дефіцит в казні області має зменшитися на 173 мільйони гривень.

Заступник голови ОДА Сергій Шеремет підкреслив, що загалом в обласному бюджеті сума вільних коштів становить 25 мільйонів гривень:

– Ми намагалися зберегти ці кошти на екстрені випадки: купівлю медобладнання, утримання комунальної сфери, зарплати для працівників бюджетної сфери. Облдержадміністрація підтримує виділення грошей для купівлі ліків учасникам АТО та купівлі медичного обладнання. Але ми повинні приймати виважені рішення та детально проаналізувати кожну пропозицію.

Депутат від фракції «Європейська солідарність», представник комісії з питань бюджету, фінансів та інвестицій Сергій Коваленко пояснив, які зміни до пропозицій внесла комісія:

– Бюджет є живим організмом, і за час після подання проєкту рішень до засідання бюджетної комісії виникли нагальні питання і по обласних закладах. Ми пропонуємо збільшити видатки відповідно до вимог програми на медичну допомогу і медикаменти для учасників АТО, адже деякі лікарні досі не отримали ні копійки. Сюди ми додамо мільйон і вісімсот тисяч гривень. Також було звернення щодо дитячого патологоанатомічного бюро, де необхідне нове холодильне обладнання. Останній раз воно оновлювалося 29 років тому, а це єдиний заклад подібного фаху.

Так, на придбання медичного обладнання КНП «Кіровоградське обласне дитяче патолого-анатомічне бюро»передбачили 350 тисяч гривень.

Цього разу значною частиною видатків стали ремонтні роботи медичних закладів. Наприклад, приймальні відділення відремонтують у районних лікарнях у Гайвороні (3 млн 200 тисяч гривень) та Світловодську (2 мільйони 450 тисяч грн).

На ремонт приймального відділення в Знам’янській лікарні імені А.В.Лисенка передбачили 4,35 мільйонів гривень.

Міська лікарня швидкої медичної допомоги в обласному центрі отримає 15 мільйонів гривень реконструкцію операційного блоку. Сергій Коваленко підкреслив, що у цьому відділенні лікують не лише містян, а й мешканців з усієї області, тому комісія ухвалила таке рішення.

Ще 10 мільйонів виділили з обласного бюджету, щоб придбати обладнання та оснащення інфекційного відділення для забезпечення медичним киснем відділень КП «Центральна міська лікарня Олександрії».

При цьому громади Кіровоградщини втілюють програми задля залучення вузькопрофільних медичних фахівців. Тож депутати облради ухвалили приватизацію квартири в Кропивницькому, яка була на балансі Обласної клінічної дитячої лікарні, сім’ї дитячого нейрохірурга Олександра Пизіна.

Нові очільники обласних установ

На цьому засіданні депутати ухвалили призначення ряду обласних установ та комунальних підприємства. Після проведення конкурсу очільницеюКіровоградського обласного ресурсного центру з питань допомоги учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам стала волонтерка Інеса Колпак. Вона є головоюгромадської організації «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького», співзасновницеюблагодійного фонду«СМАйЛ».

Депутати облради ухвалили призначення директорів п’яти медичних закладів Кіровоградщини. При цьому нове обличчя серед призначених – це власне Олена Мар’єва, яка керуватиме Обласною клінічною стоматологічною поліклінікою. Решту мед закладів очолили люди, які до цього виконували керівницькі обов’язки. В Обласній клінічній психіатричній лікарні це Олександр Тарасенко, а в обласномуСНІД-центрі– це Галина Божок.

Маловисківську станцію переливання крові продовжить очолювати Микола Крикуненко, а Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області –Олександр Ярошенко.

З чим до кого зверталися депутати

Ухвалили представники громади Кіровоградщини і декілька звернень до парламенту, уряду загалом та профільних міністерств зокрема. Так, депутати області вимагають відновити фінансування держпрограми щодо забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.

Також обласні обранці закликають міністрів і народних депутатів вжити невідкладних заходів задля збереження медичних факультетів, створених на базі Донецького медичного університету, у зв’язку з нестачею лікарського персоналу на Кіровоградщині.

Окремо політичні представники області вимагають від уряду України залучити до будівництва і експлуатації Новокостянтинівської шахти та розробки Апрельського родовища персонал Смолінської шахти. Таким чином депутати пропонують зберегти людський потенціал шахти, ліквідація якої вже планується. У зверненні наголошується, що це сприятиме розвитку та збереженню підприємств атомно-промислового комплексу, а також використанню місцевих трудових, виробничих, науково-технічних ресурсів, збереже обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Іншими зверненнями депутати запропонували внести зміни у розподіл рентної плати за користування надрами та врегулювати проблемні питання оновленого механізму отримання житлових субсидій.

Кіровоградська обласна рада звертає увагу державників на проблему недостатнього фінансування органів соціального захисту міських рад. Йдеться про те, що наразі не вистачає коштів на виплати в повному обсязі разової грошової допомоги учасникам бойових дій. Також депутати закликають розробити механізм щодо забезпечення подальшої виплати цієї грошової допомоги у повному обсязі.

Щодо депутатських запитів, то серед всіх інших одне повторюється вже вкотре. Депутат від «Батьківщини» Валерій Кальченко знову порушує питання стосовно Долинського групового водопроводу. Цього разу він закликає виділити з обласного бюджету 11 мільйонів 945 тисяч гривень на закінчення будівництва водопроводу у місті Долинська.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ