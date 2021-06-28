КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 28 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 3 мешканців захворіли, 66 одужали, 1 летальний випадок.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 28 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 500 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 0. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 6 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували: 3 з м. Кропивницький.

Одужали від коронавірусу: 27 жителів обласного центру, 9 з м. Олександрія,

2 з м. Знам‘янка, 3 з м. Світловодськ,

4 з Маловисківського та Новомиргородського районів, 3 з Олександрівського району, 2 жителів з Гайворонського, Добровеличківського, Новоукраїнського районів та по одному жителю з Бобринецького, Знам‘янського, Компаніївського, Кропивницького, Новгородківського, Онуфріївського, Петрівського, Світловодського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики

зафіксували один летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 42-річну жінку з Добровеличківського району.