МАРІЯ ЧОРНА ПРОІНСПЕКТУВАЛА ХІД РОБІТ З ВЛАШТУВАННЯ НАЙВИЩОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ (ФОТО)

Голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна спільно з міським головою Кропивницького Андрієм Райковичем та заступником голови обласної ради Дмитром Ліньком проінспектували стан готовності робіт з влаштування 50-метрового прапору на Фортечних Валах.

Найвищий прапор України в області встановлять до 30-річчя Незалежності. На сьогодні вже завершені археологічні роботи і підрядник працює над безпосередньою підготовкою місця для встановлення державного прапора.

«Усі роботи йдуть за графіком. Залишається не так багато часу для облаштування прапору на цьому історичному місці. І головне завдання – все встигнути вчасно. Окрім безпосереднього встановлення прапора,необхідно ще й створити відповідний благоустрій, висадити квіти. Все має бути на найвищому рівні, а хід робіт – на моєму постійному контролі» – наголосила Марія Чорна.