КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 29 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:1 особа захворіла, 44 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 29 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 492 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 0. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 7 ІФА-тестувань та 13 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

1 у Кропивницькому.

Одужали від коронавірусу: 19 жителів обласного центру по 3 жителів Знам’янки, Олександрії, по 2 жителів Бобринецького, Добровеличківського, Кропивницького, Новоукраїнського, Онуфріївського, Петрівського та Устинівського районів, по 1 жителю Благовіщенського, Гайворонського, Маловисківського, Новомиргородського, Компаніївського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 1 летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 70-річну жительку Кропивницького.