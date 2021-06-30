КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 30 ЧЕРВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:1 людина захворіла, 85 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 30 червня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 270 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 20. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 189 ІФА-тестувань та 809 досліджень на антиген.

Зареєстрували один випадок COVID-19 у м. Кропивницькому.

Одужали від коронавірусу: 27 жителів обласного центру, по 3 з м. Олександрія та Олександрівського району, 1 з м. Знам’янка та стільки ж з Бобринецького та Олександрійського районів, 9 з м. Світловодськ, 5 з Благовіщенського району, 8 з Добровеличківського району, по 6 з Компаніївського та Новоукраїнського районів, 2 з Кропивницького, Новомиргородського, Онуфріївського та Петрівського районів, а також 7 жителів Маловисківського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували два летальні випадки від COVID-19. Йдеться про 62-річного чоловіка з м. Кропивницький та 68-річного жителя Добровеличківського району.