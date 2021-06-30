МЕШКАНКУ КІРОВОГРАДЩИНИ СУДИТИМУТЬ ЗА ВБИВСТВО РІДНОЇ СЕСТРИ

За процесуального керівництва Голованівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно жінки, яка зарізала рідну сестру.

Подія сталася у березні в селі Кальниболота Голованівського району.

За версією слідства, між сестрами, які до того розпивали спиртні напої, виникла сварка в ході якої обвинувачена схопила ніж та нанесла потерпілій не менше 30 ударів по тілу. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

Після скоєного обвинувачена напала на знайому. Проте, здійснити ще одне вбивство їй завадив випадковий перехожий, який почув крики про допомогу та викликав працівників поліції.

За скоєне жінці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.