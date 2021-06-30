НА КІРОВОГРАДЩИНІ УРОЧИСТО ВІДКРИЛИ ПІДРОЗДІЛ ВІДОМОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

В урочистому відкритті обласного підрозділу ВГО «Стоп корупції» взяли участь голова обласної ради Сергій Шульга, міський голова Андрій Райкович, депутати, представники управління поліції, СБУ, прокуратури, а також громадськості міста.

«Кропивницький – місто з корупцією, на жаль. Ми вже відкрили з десяток кримінальних справ. Якщо ми зможемо з допомоги громадськості побороти корупцію – це буде велике досягнення», – зазначив Сергій Шульга.

Очолив Кіровоградський обласний осередок «Стоп корупції» ватажок Врадіївської ходи, «народний прокурор» Микола Джоган.

Він повідомив, що разом з командою давно веде громадську боротьбу з корупцією в регіоні. Серед них – ветеран АТО, колишня співробітниця слідчих органів та полковник поліції у відставці.