КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області останньої доби: 4 мешканці захворіли, 54 одужали, летальних випадків немає.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 липня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 226 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 4. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 96 ІФА-тестувань та 332 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
1 у м. Кропивницький;
1 у м. Світловодськ;
1 у Петрівському районі;
1 в Онуфріївському районі.
Одужали від коронавірусу: 12 жителів обласного центру, 6 з м. Олександрія, по 1 з м. Знам’янка, Знам’янського та Олександрійського району, 4 з м. Світловодськ та стільки ж з Бобринецького району, по 5 з Вільшанського та Олександрівського району, 3 жителів з Гайворонського району та стільки ж з Добровеличківського району, а також 9 з Маловисківського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики не зафіксували жодного летального випадку COVID-19.